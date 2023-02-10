В Казахстане стартовал Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях

В первый соревновательный день будет разыграно три комплекта медалей, всего же их предусмотрено 26: в 12 мужских и 12 женских программах и 2 эстафетах.

Стоит отметить, что чемпионат такого уровня в Казахстане проходит впервые. В нем принимают участие 359 спортсменов из 31 страны мира, а это гораздо больше, чем в предыдущих соревнованиях в Катаре и Тегеране.

Соревнования проводятся в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, который полностью соответствует всем мировым требованиям и стандартам.



Наша сборная представлена сильными спортсменами, в основном это представители клуба Altay Athletics, болельщики возлагают на них большие надежды.





Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики

Так, сегодня в женском многоборье выступят Надежда Богданова, Алина Чистякова и Екатерина Авдеенко, для них это будет полный соревновательный день.



Также на старт уже вышли мужчины, которые будут соревноваться в прыжках в длину. Фаворитом в этой дисциплине является спортсмен из Индии, чей личный рекорд на сегодняшний день составил 8,37 метра. В тройке лидеров также японский спортсмен.

Защищать честь нашей страны в прыжках в длину будут Тимур Исаков, Сергей Степанковский и Зелимхан Насыров. В беге на 400 метров среди мужчин выступит Михаил Литвин, он показал хороший результат – 47,15 секунды, однако у него сильные конкуренты из Катара и КНР. В этой же дисциплине за место на пьедестале почета будут бороться Элина Михина и Аделина Земс.





Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики

Кроме того, болельщики смогут увидеть выступление Ивана Иванова, который уже демонстрировал неплохие результаты в метании ядра. В целом, соревнования обещают быть напряженными, поскольку на чемпионат приехали сильные спортсмены, готовые доказывать свое преимущество, однако наши тренеры утверждают, что наши атлеты отлично подготовлены и настроены на победу.

