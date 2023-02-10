Роман Костомаров разрешил врачам ампутацию пальцев рук
Фото: Instagram/kostomarovroman_
О состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова поступили не очень хорошие новости. Спортсмен, который сейчас находится под пристальным наблюдением врачей, дал согласие на ампутацию пальцев рук. И в ближайшее время ему, возможно, проведут вторую операцию за неделю, сообщает Zakon.kz.
Данная процедура будет реальной, если врачи не восстановят кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни Романа, передает Telegram-канал 112.
Роман Костомаров месяц назад попал в реанимационный отдел с тяжелой пневмонией. Несколько дней назад спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений со здоровьем. 8 февраля олимпийскому чемпиону исполнилось 46 лет, у него двое детей.
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