Месси рискует пропустить матч ЛЧ с Баварией

Вслед за Килианом Мбаппе другой лидер французского "ПСЖ" Лионель Месси может пропустить поединок Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" 14 февраля, сообщает Zakon.kz.

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По информации издания L’Equipe, игрок сборной Аргентины получил травму бедра в матче против "Марселя" в Кубке Франции. Лучший футболист ЧМ-2022 не сыграет против "Монако" 11 февраля в рамках игр Лиги 1. Также под большим вопросом выход Месси на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 14 февраля.

Фото: Instagram/psg

Парижане вовсе могут сыграть матч с немцами без своих двух главных лидеров. Чуть ранее, также из-за состояния здоровья, вышел из строя Килиан Мбаппе. Однако парижский коллектив до последнего настроен оптимистично и ждет возвращения в состав Месси и Мбаппе.



По сведениям Le Parisien, у Килиана Мбаппе появились небольшие шансы, что его, возможно, включат в заявку на матч с "Баварией".

