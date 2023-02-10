Курс доллара еще снизился на торгах 10 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,79 тенге, снизившись еще на 1,52 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 66,09 тенге (-0,60).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 486,82 тенге, рубля – 6,22 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452-455,5 тенге, евро – по 484-488,5 тенге, российские рубли – по 6-6,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures увеличилась на 1,05%, до 85,39 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,85%, до 78,72 долларов за баррель.