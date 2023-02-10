Евгений Кочетов назначен вице-министром информации

Евгений Кочетов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Евгений Кочетов родился в 1988 году в г. Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

В период с 2009 по 2013 год работал на позициях советника, эксперта, консультанта МК "Жас Отан" и различных структурных подразделений центрального аппарата НДП "Нұр Отан".

В 2013-2014 годы был руководителем подразделения Девелопмента АО "Корпорация Цесна".

В 2016 году назначен руководителем проекта видеопортала Kaztube.kz АО "Казконтент".

В 2016-2017 годы работал директором Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2017-2018 годы был председателем правления АО "Казконтент".

В 2018-2019 годы работал заместителем директора Института стратегических инициатив партии "Нұр Отан".

В 2019-2020 годы был советником председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру".

С января 2020 года и по настоящее время работал генеральным директором Корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры".

В разные годы работал в частных коммерческих структурах.

