Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Евгений Кочетов назначен вице-министром информации

назначение Фото: primeminister.kz
Евгений Кочетов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Евгений Кочетов родился в 1988 году в г. Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

В период с 2009 по 2013 год работал на позициях советника, эксперта, консультанта  МК "Жас Отан" и различных структурных подразделений центрального аппарата НДП "Нұр Отан".

В 2013-2014 годы был руководителем подразделения Девелопмента АО "Корпорация Цесна".

В 2016 году назначен руководителем проекта видеопортала Kaztube.kz АО "Казконтент".

В 2016-2017 годы работал директором Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2017-2018 годы был председателем правления АО "Казконтент".

 В 2018-2019 годы работал заместителем директора Института стратегических инициатив партии "Нұр Отан".

В 2019-2020 годы был советником председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру".

 С января 2020 года и по настоящее время работал генеральным директором Корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры".

В разные годы работал в частных коммерческих структурах.

Читайте также

Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток

ПРАВМЕДИА: разъяснения КГД по сопроводительным накладным на товары

Как попасть в "Белый лист" сайтов, которые не будут блокировать при ЧС в Казахстане

Ирина Лукичева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
погибший в Турции казахстанец
Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца
"Мы потеряли его" - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
"Мы потеряли его", – родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
Мусин рассказал о погибшем казахстанце
Министр Мусин рассказал о погибшем Мирусе Курмашеве
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления