Алина Дауранова завоевала "бронзу" на ЧМ-2023 по конькобежному спорту

В немецком Инцелле стартовал Чемпионат мира-2023 по конькобежному спорту среди юниоров. И в первый же день состязаний 18-летняя казахстанка Алина Дауранова завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

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На спринтерской дистанции в 500 метров Алина Дауранова финишировала на третьей позиции со временем 39.10 и принесла первую медаль в копилку казахстанской сборной среди юниоров. Алина вперед себя пропустила только двух участниц: итальянку Серену Пергер (38.61), у которой золотая медаль, и голландку Ангел Далеман (38.93), занявшую второе место.

Мировое первенство-2023 завершится 12 февраля, и у представителей Казахстана есть еще немало шансов подняться на пьедестал почета в разных дисциплинах среди парней и девушек.