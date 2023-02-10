"Манчестер Сити" – "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета

Нет опаснее зверя, чем раненый и загнанный в угол. Подопечные Пепа Гвардиолы именно в этом амплуа и подходят к поединку с "Астон Виллой". Если действующий чемпион не готов уступить свой титул "Арсеналу", то больше потерь очков "Сити" не может себе позволить.

И бирмингемцы едва ли выглядят тем соперником, который еще больше усугубит положение.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет дал свой прогноз на эту интересную встречу.

"Манчестер Сити"

В прошлом туре подопечные Гвардиолы получили хорошую оплеуху от "Тоттенхэма", потерпев поражение на выезде со счетом 1:0. Это могло заметно осложнить перспективы "горожан" в борьбе за чемпионский титул Английской Премьер-лиги, если бы "Арсенал" не потерял очки во встрече с "Эвертоном". Пятиочковый отрыв сохранился, и "Сити" еще может нагнать своих конкурентов из Лондона. Для этого нельзя допускать больше осечек.

В последнее время обстановка внутри команды царит не самая лучшая: в январе внезапно покинул клуб защитник Жоау Канселу, переехавший в Мюнхен. Стали усиливаться разговоры об уходе Бернарду Силвы и Рияда Мареза. Все эти слухи могут дестабилизировать коллектив.

Словом, "Манчестер Сити" больше не имеет права терять очки и должен сделать все, чтобы показать – чемпиона рано списывать со счетов.

"Астон Вилла"

За те три месяца, что Унаи Эмери находился у руля "Виллы", команде удавалось обыгрывать "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", но стабилизировать ситуацию испанскому тренеру пока не получается. Бирмингемцы чередуют успешные матчи с откровенно провальными, как было в прошлом туре, когда на "Вилла Парк" гостям из "Лестера" удалось прорвать оборону хозяев четырежды.

По-прежнему травмирован бразильский защитник Диего Карлос, что заметно сказывается на надежности обороны. Но зато при Эмери команда стала лучше владеть мячом. Однако вряд ли это удастся на "Этихаде".

История личных встреч

В последний раз "Астон Вилле" удавалось выигрывать у "Сити" 10 лет назад. С тех пор бирминцемцы лишь дважды добились ничьей в матчах с фаворитом. Последний раз, кстати, был в первом круге этого сезона: тогда гостям из Манчестера не хватило точного выстрела Холланда и Леон Бэйли сумел испортить настроение Гвардиоле и его мощной команде.

Прогноз на матч

Я не питаю иллюзий относительно того, что безвыигрышная серия "Виллы" в матчах с "Сити" прервется именно в этот день. Обстоятельства пока складываются не в пользу андердога. Поэтому рискну воспользоваться коэффициентом 1.70 от моих друзей из Parimatch. Именно так они оценивают ставку П1 Ф(-1,5). Вообще, учитывая обозленность чемпиона на свою осечку в прошлом туре, полагаю, что оборону "Астон Виллы" в воскресный вечер прорвут более двух раз. Поэтому приглядываюсь и к ставке "Индивидуальный тотал "Манчестер Сити" 2,5 больше" за 1.95.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Манчестер Сити" - 1.25, Ничья - 6.60, "Астон Вилла" - 11.50