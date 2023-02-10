Как будут строить комфортные школы в Казахстане

В 2023 году начнется строительство первых объектов образования в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". Он направлен на решение проблемы дефицита ученических мест, а также трехсменных и аварийных школ. На эти цели выделено до 2025 года 2,6 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

За ходом строительства и расходованием средств можно будет следить в режиме реального времени 24/7.

Председатель правления АО "SK-Construction" Маулен Айманбетов на заседании Общественного совета фонда "Самрук-Қазына" сообщил, что в рамках Нацпроекта "Комфортная школа" в 2023-2025 годах планируется построить 401 современную школу для 842 тыс. детей по всему Казахстану. Из них 221 начнут строить уже в этом году.





Фото: фонд "Самрук-Қазына"





По его словам, в первую очередь их будут строить в тех регионах, где уже сейчас острее всего ощущается дефицит ученических мест. Согласно утвержденному плану, больше всего школ появится в Алматинской, Туркестанской и Мангистауской областях, а также в городах Шымкент, Алматы и Астана.

Остальные школы будут равномерно распределены по всему Казахстану, включая сельские местности.





Фото: фонд "Самрук-Қазына"





Уже определены подробные сроки строительства школ и число новых ученических мест. Например, в 63 новых школах Алматинской области смогут учиться около 136 тыс. ребят, а в 25 новых школах столицы – 88 тыс.

"Школы нового типа будут построены до конца 2025 года не только в городах, но и в самых удаленных населенных пунктах во всех регионах страны. При строительстве будут применяться материалы казахстанского производства. При проектировании школ будут учитываться действующие в Казахстане нормы, утвержденное правительством техзадание, а также передовой международный опыт строительства общеобразовательных учреждений". Маулен Айманбетов

Общий бюджет проекта, по его словам, составляет 2,6 трлн тенге. Ожидается, что в ближайшее время SK Construction проведет открытый конкурс, на котором будут определены поставщики комплексных работ, то есть и проектирование, и строительство "под ключ".





Фото: фонд "Самрук-Қазына"





При реализации нацпроекта SK Construction уделяет особое внимание прозрачности процедур и общественному контролю.

Айманбетов заявил, что сегодня на онлайн-платформе по закупам Samruk-Kazyna Construction объявлено предварительное обсуждение конкурсной документации. Сам конкурс планируется объявить 20 февраля на вышеуказанной онлайн-платформе. Главное требование к потенциальным поставщикам – наличие опыта работы по первой категории лицензии 10 лет, по второй категории лицензии – 5 лет, по третьей категории лицензии – 3 года, то есть если фирма зарегистрирована была в прошлом году, то она не сможет участвовать в конкурсе. Учитываться также будут сумма уплаченных налогов за последние пять лет и отсутствие судебных разбирательств по основной деятельности поставщика. А за срыв сроков строительства, если это не связано с форс-мажором, предусмотрены жесткие меры, вплоть до расторжения договора и выбора другого поставщика.



"Будет создана интерактивная карта с прямой видеотрансляцией и фотоотчетами со стройплощадок. В режиме 24/7 есть возможность контролировать этапы строительства всех 401 школ. Таким образом, будет обеспечен широкий контроль за ходом работ. Вся документации ежемесячно будут сканироваться и выкладываться на платформе. Будет обеспечен доступ всем заинтересованным лицам. Такого никогда не было". Маулен Айманбетов

Вице-министр просвещения Шолпан Танатова сообщила, что новые школы будут семи типов по пяти климатическим зонам на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 мест с отдельными блоками для начальных и средних классов.

В каждой из них будут кабинеты робототехники, несколько лабораторий, зал хореографии, три коворкинга отдельно для младшеклассников, средних классов и учителей. В школах также будут отдельные спортивные и тренажерные залы для начальных классов и средней/старшей школы. В каждом классе будет интерактивная школьная доска и компьютеры.





Фото: фонд "Самрук-Қазына"





В новых школах также будут специальные пандусы, лифты и туалетные комнаты для детей с особыми потребностями, а также кабинет поддержки инклюзивного образования.

Школы, по ее словам, будут оснащены современной системой безопасности.

Отметим, что на сегодня в стране насчитывается более 500 школ, которым более 50-70 лет, и 148 трехсменных школ. Дефицит ученических мест на сегодня составляет 240 тыс., и до 2025 года, если не построят новые школы, этот показатель вырастет до 1,2 млн ученических мест.