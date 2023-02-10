"Казах по фамилии Терещенко": посвящается памяти первого премьер-министра Казахстана

О жизненном пути первого главы правительства Казахстана, известного государственного и политического деятеля, бизнесмена Сергея Терещенко, скончавшегося 10 февраля, рассказывает Zakon.kz.

Совсем немного не дожил Сергей Александрович до своего 72-летия. Он родился 30 марта 1951 года в городе Лесоводске, который находится в Приморском крае России, но всю свою сознательную жизнь прожил в Казахстане. После школы окончил Сельскохозяйственный институт в тогда еще Алма-Ате и с дипломом молодого специалиста-механика поехал работать в Тюлькубасский район, входивший в то время в Чимкентскую область, и начал работать главным инженером одного из колхозов.

В СССР устроиться на такую должность было непросто, нужно было быть знающим, грамотным, очень ответственным человеком и обладать другими необходимыми деловыми и личностными качествами. Руководство региона усмотрело их в нем и поручило довольно сложный участок работы. И не ошиблось: уже через два года Сергей Терещенко возглавлял Тюлькубасский район, затем Ленгерский, а еще через несколько лет и всю область. В знак благодарности за внесенный вклад в развитие региона его удостоили знаком "Почетный гражданин Южно-Казахстанской области".



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Терещенко. "Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы", – говорится в телеграмме главы государства. Токаев подчеркнул, что Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия.

Начало 90-х годов стало новой вехой в трудовой и политической биографии Сергея Александровича, он попал в высший эшелон власти. Был заместителем председателя Совета Министров КазССР, затем зампредседателя Верховного совета, заместителем президента КазССР, руководителем канцелярии президента, председателем Национального агентства по иностранным инвестициям, Национальной комиссии по введению национальной валюты и так далее.

На заре реформ

После развала Советского Союза 40-летнего Сергея Терещенко назначили премьер-министром. Таким образом, он стал первым главой правительства независимого Казахстана. Эту должность он занимал несколько лет – с 1991 по 1994 год. В одной из своих книг – "Во власти и в бизнесе" – о распаде СССР и перестроечном периоде он говорит, что в то время все шло к краху.

Как и миллионы казахстанцев, он видел, как резко падает уровень жизни людей, как вмиг опустели полки магазинов, как выдавались карточки на продукты питания и товары первой необходимости, как на глазах росла инфляция и надвигалась экономическая катастрофа. У Казахстана ничего своего не было, кроме местного производства и сельского хозяйства, ведь в период СССР вся собственность была под началом союзных министерств, а с ноября 1991 года они перестали финансировать Казахстан.

Первые молодые реформаторы стали говорить о рыночной экономике, у которой ничего общего не было с привычной социалистической, поэтому экономические реформы никак не вживались, трещали по швам. Вот как вспоминает об этом периоде Сергей Терещенко: "Государство не справлялось с управлением собственными предприятиями, они продолжали работать на склад, а не на продажу продукции. Деньги от того, что удавалось продать, а также оборотные средства оседали за рубежом на личных счетах оборотистых "новых русских и казахов" либо просто прикарманивались. На всех участках катастрофически не хватало средств, люди месяцами не получали зарплаты и пенсии, а потому в ход пошли натуроплата и бартер. В стране, как во времена войны, появилась реальная угроза голода и холода".

Будучи хорошо осведомленным о всех важных государственных вопросах и проблемах, Сергей Александрович лично принимал участие в их решении. Только один пример: в 1992 году в Казахстане выдался очень хороший урожай – более 32 миллионов тонн, но его нечем было убирать и некому: сил, средств и рабочих рук после распада СССР просто не хватало. Сергей Терещенко нашел выход: позвонил премьер-министру Белоруссии и договорился, что в обмен на зерно и деньги белорусы дадут Казахстану 10 тысяч тракторов. Урожай был спасен.

Хорошо были знакомы главе правительства и проблемы в оборонной промышленности. Судя по его воспоминаниям, на начало 1991 года у Казахстана был четвертый в мире ядерный потенциал – после США, России и Украины – и большие запасы урана, что могло позволить стране самой производить ядерное оружие. Были разные предложения, что с этим делать. Вопрос решился в 1991 году после подписания соглашения, обеспечивающего всем бывшим советским республикам защиту суверенитета. Ядерное наследие осталось у России как правопреемника СССР, а Семипалатинский ядерный полигон был закрыт. Спустя несколько лет здесь уничтожили последний ядерный заряд, а последняя штольня была взорвана в 2000-м году.

Сергей Терещенко принимал непосредственное участие в строительстве нового независимого государства Казахстан. Вместе с другими членами правительства решались вопросы государственных символов и границы, национальной валюты, экономического реформирования, повышения качества жизни и масса других. Как вспоминает Сергей Александрович, людей не хватало, они работали сутками и решали государственные вопросы, но все получилось, Казахстан состоялся.

Казы из индейки и скрипка Страдивари

Оставив пост премьер-министра Казахстана, Сергей Терещенко посвятил свою жизнь предпринимательской деятельности, создал новые производства, фермы, строил гидроэлектростанцию, основал международный фонд “Интеграция”. Он владел долями в ряде известных казахстанских компаний, в том числе строительных и кондитерских, занимался пчеловодством, выращивал сою, индеек и продукцию из них. В интервью СМИ он говорил: “Я – первый казах по фамилии Терещенко, который производит казы из индейки”.

Есть такой интересный момент в жизни Сергея Терещенко: по поручению главы государства, он покупал скрипку Страдивари, которой более 200 лет, для известной казахстанской скрипачки Айман Мусаходжаевой, с которой она объездила весь мир. Он вспоминает: "Иностранцы оценили: когда казахстанские музыканты играют на таких брендовых инструментах, видно, что в этой стране поддерживается культура".

Государственный и политический деятель, успешный предприниматель, крепкий хозяйственник Сергей Александрович Терещенко был удостоен высокой награды – "Халык Кахарманы". Он никогда не искал легкой дороги. Вся его сознательная жизнь была наполнена особым смыслом и созидательным трудом, результаты которого приносят и еще долго будут приносить пользу казахстанцам.

Редакция Zakon.kz приносит искренние соболезнования семье и близким Сергея Александровича Терещенко.