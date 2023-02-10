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Международный аэропорт Уральска купила российская компания

Уральск Фото: aeroport.kz
УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", компании – оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, пассажиропоток аэропорта превышает 300 тыс. человек в год. Российский холдинг заявил о том, что намерен развивать его в качестве транзитного хаба.

"Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб. Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла", – говорится в сообщении компании.

Также в компании отметили, что в 2022 году в Уральске уже построен новый пассажирский терминал. Инвестиции будут направлены в основном в спецтехнику, технологии и сервисы.

Собственниками ТОО "Международный аэропорт "Орал" выступают российское АО "Ретранс", ТОО "Уральск менеджмент" и казахстанский предприниматель Даулетхан Килыбаев. По данным "Уральской недели", ТОО "Уральск менеджмент" принадлежит Сергею Артюгину. У него также есть компания Caspian Solar, занимающаяся солнечной энергетикой. Даулетхан Килыбаев занимал руководящие должности в Банке развития Казахстана, АО "Казазот".

АО УК "Аэропорты Регионов" – российский аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России. В настоящее время в холдинг входят следующие аэропорты:

  • Аэропорт "Кольцово" (г. Екатеринбург),
  • Аэропорт "Курумоч" (г. Самара),
  • Аэропорт "Чкалов" (г. Нижний Новгород),
  • Аэропорт "Платов" (г. Ростов-на-Дону),
  • Аэропорт "Гагарин" (г. Саратов),
  • Аэропорт "Елизово" (г. Петропавловск-Камчатский),
  • Аэропорт "Новый Уренгой" (г. Новый Уренгой),
  • Аэропорт "Ремезов" (г. Тобольск).

Генеральным директором является Евгений Чудновский. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

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