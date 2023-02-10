Международный аэропорт Уральска купила российская компания
Как пишет РБК, пассажиропоток аэропорта превышает 300 тыс. человек в год. Российский холдинг заявил о том, что намерен развивать его в качестве транзитного хаба.
"Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб. Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла", – говорится в сообщении компании.
Также в компании отметили, что в 2022 году в Уральске уже построен новый пассажирский терминал. Инвестиции будут направлены в основном в спецтехнику, технологии и сервисы.
Собственниками ТОО "Международный аэропорт "Орал" выступают российское АО "Ретранс", ТОО "Уральск менеджмент" и казахстанский предприниматель Даулетхан Килыбаев. По данным "Уральской недели", ТОО "Уральск менеджмент" принадлежит Сергею Артюгину. У него также есть компания Caspian Solar, занимающаяся солнечной энергетикой. Даулетхан Килыбаев занимал руководящие должности в Банке развития Казахстана, АО "Казазот".
АО УК "Аэропорты Регионов" – российский аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России. В настоящее время в холдинг входят следующие аэропорты:
- Аэропорт "Кольцово" (г. Екатеринбург),
- Аэропорт "Курумоч" (г. Самара),
- Аэропорт "Чкалов" (г. Нижний Новгород),
- Аэропорт "Платов" (г. Ростов-на-Дону),
- Аэропорт "Гагарин" (г. Саратов),
- Аэропорт "Елизово" (г. Петропавловск-Камчатский),
- Аэропорт "Новый Уренгой" (г. Новый Уренгой),
- Аэропорт "Ремезов" (г. Тобольск).
Генеральным директором является Евгений Чудновский. Штаб-квартира компании расположена в Москве.