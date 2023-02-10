Международный аэропорт Уральска купила российская компания

УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", компании – оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, пассажиропоток аэропорта превышает 300 тыс. человек в год. Российский холдинг заявил о том, что намерен развивать его в качестве транзитного хаба.

"Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб. Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла", – говорится в сообщении компании.

Также в компании отметили, что в 2022 году в Уральске уже построен новый пассажирский терминал. Инвестиции будут направлены в основном в спецтехнику, технологии и сервисы.

Собственниками ТОО "Международный аэропорт "Орал" выступают российское АО "Ретранс", ТОО "Уральск менеджмент" и казахстанский предприниматель Даулетхан Килыбаев. По данным "Уральской недели", ТОО "Уральск менеджмент" принадлежит Сергею Артюгину. У него также есть компания Caspian Solar, занимающаяся солнечной энергетикой. Даулетхан Килыбаев занимал руководящие должности в Банке развития Казахстана, АО "Казазот".



АО УК "Аэропорты Регионов" – российский аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России. В настоящее время в холдинг входят следующие аэропорты:

Аэропорт "Кольцово" (г. Екатеринбург),

Аэропорт "Курумоч" (г. Самара),

Аэропорт "Чкалов" (г. Нижний Новгород),

Аэропорт "Платов" (г. Ростов-на-Дону),

Аэропорт "Гагарин" (г. Саратов),

Аэропорт "Елизово" (г. Петропавловск-Камчатский),

Аэропорт "Новый Уренгой" (г. Новый Уренгой),

Аэропорт "Ремезов" (г. Тобольск).

Генеральным директором является Евгений Чудновский. Штаб-квартира компании расположена в Москве.