Казахстанские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" азиатского первенства

В Астане стартовал Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. И в первый же день соревнований казахстанцы положили в свою копилку одну золотую и одну серебряную медаль, сообщает Zakon.kz.

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Сначала представительница Казахстана Каролин Чепкоеч Кипкируи поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она была лучшей в беге на 3 тыс. метров с показателем 9:01.98 секунды. На втором месте – китаянка Уга Хэ, а бронзовая медаль уедет в Японию с Юмой Йамамото.









Затем наградой серебряного достоинства удостоилась казахстанка Ольга Сафронова. Спринтерша финишировала второй на дистанции 60 м со временем 7.32 секунды.

