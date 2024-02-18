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Казахстанские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате Азии

Казахстанские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате Азии Фото: pixabay
В столице Ирана Тегеране стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, в первый соревновательный день копилка сборной Казахстана пополнилась тремя медалями.

"В беге на 60 метров с барьерами чемпионом Азии стал Давид Ефремов (7,60 сек). В толкании ядра Иван Иванов завоевал серебряную медаль с результатом 19,08 метра. В беге на 1500 метров Аяна Болатбеккызы замкнула тройку призеров", – говорится в сообщении.

В первенстве континента принимают участие 29 атлетов из Казахстана. Чемпионат продлится до 19 февраля.

Ранее сообщалось, что в Софии (Болгария) завершился международный турнир по боксу "Кубок Странджа-2024", где казахстанские мастера кожаной перчатки завоевали три награды различного достоинства.

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