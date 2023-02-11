Руководителя АО "Павлодарэнерго" уволили по требованию Романа Скляра

Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго", сообщает Zakon.kz.

В первую очередь первый зампред правительства поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.

"Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того, что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете". Роман Скляр

Первый заместитель премьер-министра РК заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО "Павлодарэнерго" снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора Романа Скляра с членом Совета директоров АО "ЦАЭК" Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.

Отметим, что в рамках рабочей поездки в Экибастуз Роман Скляр посетит социальные объекты города и проведет ряд встреч.