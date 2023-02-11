На Байконуре при запуске российских ракет будут оценивать воздействие на окружающую среду

Правительство Казахстана приняло постановление от 7 февраля 2023 года, которым внесло дополнения в перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что в рамках реализации соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов будет дополнительно проводиться ряд работ.

В связи с чем перечень работ и услуг дополнен новым пунктом, согласно которому при осуществлении пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" будут проводиться следующие мероприятия:

оповещение местных исполнительных органов и руководителей хозяйств о предстоящем пуске ракеты-носителя;

рекогносцировка района падения перед пуском ракеты-носителя и временное закрытие района падения в период проведения пуска ракеты-носителя;

эвакуация населения из района падения (в случае его наличия) и его возвращение после осуществления пуска ракеты-носителя;

поиск фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя;

возврат организации, производящей пуски, обнаруженных жидкостных ракетных двигателей (или их фрагментов) и содержащих драгоценные металлы изделий (или их фрагментов) с отделяющихся частей ракеты-носителя;

соблюдение требований и нормативов пожарной безопасности с целью снижения воздействия на животный мир и растительный покров;

максимально быстрая ликвидация степных пожаров в случае их возникновения при приземлении отделяющихся частей ракеты-носителя;

своевременная очистка района падения от фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя (при падении отделяющихся частей в солончаки допускается их эвакуация из района падения в зимний период);

детоксикация загрязненных участков (при необходимости) и техническая рекультивация (выравнивание) нарушенного почвенного покрова на местах падения отделяющихся частей ракеты-носителя;

оценка воздействия подготовки и пуска ракеты-носителя на состояние окружающей среды позиционного района космодрома "Байконур";

оценка воздействия падения отделяющихся частей ракеты-носителя на состояние окружающей среды в районе падения и населенных пунктах, расположенных на сопредельной территории;

ежегодный мониторинг состояния флоры и фауны в районе падения и на сопредельной территории;

комплексная оценка воздействия пусков ракет-носителей на состояние окружающей среды в районе падения и на сопредельной территории один раз в пять лет или по завершении эксплуатации района падения.

Постановление вводится в действие со дня его официального опубликования.

