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В Казахстане хотят изменить структуру промышленности

В Казахстане разработали Концепцию развития промышленности Фото: primerminister.kz
Проект Концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, проект концепции направлен на создание технологически прогрессивной промышленности, ориентированной на выпуск продукции средних и верхних переделов.

Среди системных мер развития отрасли он выделил обеспечение производств сырьем, освоение новых месторождений, развитие промышленной инфраструктуры и создание пояса МСБ вокруг крупных предприятий.

Проект концепции предусматривает финансирование проектов обрабатывающей промышленности на сумму свыше 500 млрд тенге.

Предполагается, что за эти годы будет запущено 868 новых проектов на общую сумму 33,1 трлн тенге и создано 147 тыс. рабочих мест.

В результате реализации всех намеченных мероприятий ожидается, что реальный рост производства в 2029 году вырастет в 1,5 раза, инвестиции в основной капитал – до 19,8 трлн тенге.

Алихан Смаилов отметил, что проект концепции нацелен на кардинальное изменение структуры промышленности Казахстана, где основное место займет обрабатывающий сектор.

Участники совещания в целом одобрили документ. Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития обеспечить согласование документа с заинтересованными государственными органами и внести в Аппарат правительства.

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