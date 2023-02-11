Казахстанская спортсменка завоевала первое золото на Чемпионате Азии в Астане

В беге на 3000 метров атлетка из Восточного Казахстана Каролин Чепкоеч Кипкируе не оставила соперницам ни единого шанса и блистательно прошла эту дистанцию, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка оставила позади бегунью из КНР, которая до этого показывала лучшие результаты. В седьмом круге из 15 Каролин ушла в отрыв и держала его до последних секунд. Без всяких сомнений, это доказывает, что у наших спортсменок отличный уровень подготовки, умение грамотно распределить силы, совершить финишный рывок.

Итог — лучшее время - 9.01.98 секунды и три секунды отрыва от соперницы из Китая. Это блестящая победа, которая, как надеются болельщики нашей сборной, принесёт удачу и остальным спортсменам сборной Казахстана.

Фото: акимат ВКО

Напомним, в Казахстане стартовал Х Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях.

В первый соревновательный день было разыграно три комплекта медалей, всего же их предусмотрено 26: в 12 мужских и 12 женских программах и 2 эстафетах.

Стоит отметить, что Чемпионат такого уровня в Казахстане проходит впервые, и в нем принимают участие 359 спортсменов из 31 страны мира, а это гораздо больше, чем в предыдущих соревнованиях в Катаре и Тегеране. Соревнования проводятся в легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan", который полностью соответствует всем мировым требованиям и стандартам.

Наша сборная представлена сильными спортсменами, в основном, это представители клуба "Altay Athletics", болельщики возлагают большие надежды.

Сегодня в женском многоборье выступила Надежда Богданова, Алина Чистякова и Екатерина Авдеенко, для них это полный соревновательный день.

Мужчины соревновались в прыжках в длину. Защищать честь нашей страны в прыжках в длину будут Тимур Исаков, Сергей Степанковский и Зелимхан Насыров. В беге на 400 метров среди мужчин выступил Михаил Литвин, он показал хороший результат – 47,15секунды, однако у него сильные конкуренты из Катара и КНР. В этой же дисциплине за место на пьедестале почета будут бороться Элина Михина и Аделина Земс.