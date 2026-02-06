Казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" чемпионата Азии
Фото: НОК РК
Легкоатлетка из сборной Казахстана Алина Чистякова – чемпионка Азии в китайском Тяньцзине, одержала победу в пятиборье на чемпионате Азии в помещении, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, она опередила соперниц из Китая, став лучшей на континентальном первенстве.
Результаты легкоатлеток выглядят так:
- Алина Чистякова (Казахстан) – 4181 очко;
- Ху Джиухан (Китай) – 4091 очко;
- Ву Женг (Китай) – 4013 очков.
Ранее появились подробности церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript