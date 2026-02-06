#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" чемпионата Азии

Легкоатлетка из сборной Казахстана Алина Чистякова , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 02:30 Фото: НОК РК
Легкоатлетка из сборной Казахстана Алина Чистякова – чемпионка Азии в китайском Тяньцзине, одержала победу в пятиборье на чемпионате Азии в помещении, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, она опередила соперниц из Китая, став лучшей на континентальном первенстве.

Результаты легкоатлеток выглядят так:

  • Алина Чистякова (Казахстан) – 4181 очко;
  • Ху Джиухан (Китай) – 4091 очко;
  • Ву Женг (Китай) ­– 4013 очков.

Ранее появились подробности церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

