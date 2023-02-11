Стало известно о разгерметизации "Прогресса МС-21"

Контур грузового корабля "Прогресс МС-21", который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован, сообщает Zakon.kz.

"Контур транспортного грузового корабля "Прогресс МС-21", затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП". Пресс-служба Роскосмоса

Как уточнили в госкорпорации, сейчас переходной люк корабля закрыт, "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС. Причины разгерметизации выясняются.

"Данный инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-22". На дальнейшую программу пилотируемых полетов он также не повлияет". Пресс-служба Роскосмоса

Самочувствие экипажа станции остается хорошим, их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Грузовик "Прогресс МС-21" был запущен с Байконура на ракете-носителе "Союз-2.1а" 26 октября. Через два дня он пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Корабль доставил на МКС более 2500 кг грузов.