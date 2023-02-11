Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно о разгерметизации "Прогресса МС-21"

Разгерметизация прогресса МС-21 Фото: пресс-служба Роскосмоса
Контур грузового корабля "Прогресс МС-21", который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован, сообщает Zakon.kz.
"Контур транспортного грузового корабля "Прогресс МС-21", затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП".Пресс-служба Роскосмоса

Как уточнили в госкорпорации, сейчас переходной люк корабля закрыт, "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС. Причины разгерметизации выясняются.

"Данный инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-22". На дальнейшую программу пилотируемых полетов он также не повлияет".Пресс-служба Роскосмоса

Самочувствие экипажа станции остается хорошим, их жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Грузовик "Прогресс МС-21" был запущен с Байконура на ракете-носителе "Союз-2.1а" 26 октября. Через два дня он пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Корабль доставил на МКС более 2500 кг грузов.

Читайте также

Молния ударила прямо по статуе Христа-Искупителя

В Турции спасатель нашел 4 млн фальшивых долларов при разборе завалов

В Алматы министр обороны встретился с ветеранами

Данияр Кунафин
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления