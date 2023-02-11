Подозреваемых в попытке убийства задержали в Алматинской области

9 февраля утром в районную больницу села Шонжы с открытой травмой головы доставили 50-летнюю женщину. Факт зарегистрировали в ЕРДР ОП Уйгурского района по статье "Покушение на убийство", сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых, 1999, 2001 г.р, и двоих – 2000 г.р. Они являются уроженцами Уйгурского, Енбекшиказахского районов и города Алматы.



Полиция установила, что 9 февраля около 04:00 неизвестные лица отжали пластиковое окно и проникли в дом. Они увидели А. и нанесли ей телесные повреждения в область головы.

Подозреваемых водворили в ИВС.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.