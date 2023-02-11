В Париже проходят акции против пенсионной реформы

Участники протестов выступили против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сообщает Zakon.kz.

Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже. Ряд участников протестов разбивали витрины и переворачивали мусорные баки со стеклянными бутылками, чтобы забрасывать ими полицейских, передает РИА Новости.



Беспорядки на акции против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в стычки с полицией. Они стали забрасывать полицейских стеклянными бутылками, петардами и фаерами. В ответ полицейские стали оттеснять толпу и применили слезоточивый газ. Начались первые задержания.

Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики около 13 часов по Парижу.

Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране c 62 до 64 лет. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля.

Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдет в четверг 16 февраля. При этом 7 марта профсоюзы объявляют бессрочную забастовку с целью "блокировать страну" и тем самым заставить правительство отозвать проект непопулярной реформы.