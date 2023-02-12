У Казахстана третье "золото" на ЧА-2023 по легкой атлетике
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В соревнованиях среди женщин в прыжках в высоту хозяева азиатского первенства не дали усомниться в своем тройном преимуществе. Медаль высшего качества досталась Надежде Дубовицкой, за ней расположилась Кристина Овчинникова. Обе спортсменки показали одинаковый результат – 1,89 м, однако за счет малого количества попыток победителем стала Надежда. Бронзовой награды удостоилась Елизавета Матвеева с результатом 1,84 м.
Фото: Instagram/qazathletics
Тем самым казахстанцы к началу третьего заключительного дня Чемпионата Азии-2023 по легкой атлетике завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.