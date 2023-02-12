В Темиртау нетрезвый водитель протащил полицейского 200 метров

11 февраля в Темиртау на проспекте Мира около 00.35 наряд батальона патрульной полиции управления полиции Темиртау остановил автомобиль под управлением 31-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz.

На требование полицейских предъявить документы мужчина ответил, что у него их нет, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.



Полицейские почувствовали, что от водителя пахнет алкоголем и потребовали, чтобы он вышел из машины. Не закрывая дверь авто, водитель резко тронулся с места и попытался скрыться.

Один из полицейских запрыгнул в салон авто, но его левая нога осталась снаружи. Водитель протащил патрульного 200 метров и съехал в кювет.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статье 608, статье 613 и статье 667 КРКобАП. Решением суда он арестован на 30 суток, а также лишен права управления транспортным средством на семь лет.