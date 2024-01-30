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В Астане пьяный водитель без прав протащил полицейского 30 метров

В Астане пьяный водитель без прав протащил полицейского 30 метров Фото: пресс-служба ДП Астаны
В Астане пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудника полиции, протащил его по дороге около 30 метров, сообщает Zakon.kz.

Столичные полицейские, на пересечении улиц Московская и Потанина, обнаружили автомобиль Kia, который стоял поперек проезжей части.

"Проигнорировав требования сотрудников об остановке, водитель продолжил движение. Однако на перекрестке ему пришлось остановиться на красный сигнал светофора, так как перед ним находились транспортные средства".Пресс-служба ДП Астаны

В это время полицейский подбежал к машине и пытался открыть дверь, но водитель, набирая скорость, протащил инспектора по дороге около 20-30 метров.

"Блокировав автомобиль нарушителя, полицейские вывели его из салона. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести".Пресс-служба ДП Астаны

Кроме того, выяснилось, что 23-летний молодой человек не имел водительских прав.

В отношении нарушителя было возбуждено производство по двум статьям административного кодекса – невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел и управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством.

Решением суда водитель арестован на 20 суток, автомашина помещена на коммунальную стоянку.

В конце 2023 года в отношении жителя Рудного возбудили уголовное дело. Он не подчинился законным требованиям полицейского и умышленно наехал на сотрудника правоохранительных органов на автомобиле.

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Анастасия Московчук
Астана
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