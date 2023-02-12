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Глава НАТО не намерен оставаться на посту

Йенс Столтенберг уйдет с поста главы НАТО в 2023 году Фото: Twitter/jensstoltenberg
Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлевался уже три раза и истекает осенью, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свой пост осенью 2023 года. Официальная представительница Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что срок полномочий Столтенберга заканчивается к октябрю, "и он не намерен добиваться дальнейшего продления мандата", сообщает Deutsche Welle.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Столтенберг должен оставаться на своем посту до апреля 2024 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина основания НАТО. По словам собеседника издания, 30 стран – членов НАТО неофициально договорились о продлении срока полномочий действующего генсека ради стабильности в руководстве альянса на фоне войны в Украине.

Йенс Столтенберг занимает пост главы НАТО с 2014 года, срок его полномочий продлевался уже трижды, последний раз – в марте 2022 года, вскоре после начала военного конфликта России в Украине, и истекает 30 сентября 2023 года.

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