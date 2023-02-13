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Казахстанец выиграл общий зачет Кубка мира по шорт-треку

Денис Никиша выиграл общий зачет Фото: Instagram/nikishadenis
Денис Никиша стал победителем общего зачета на дистанции 500 метров у мужчин, набрав за восемь этапов 402 балла, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец Денис Никиша занял первое место в общем зачете Кубка мира по шорт-треку сезона-2022/23, сообщает Sports.kz.

Второе место занял канадский конькобежец Стивен Дюбуа (348 баллов); третьим стал представитель Польши Диан Селье (326 баллов).

Также в общем зачете на дистанции 500 метров расположились еще два казахстанца: Абзал Ажгалиев занял 8-е место (228 баллов), Санжар Жанисов — 48-е место (10 баллов). Добавим, что Ажгалиев в прошлом году был знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде в Пекине (Китай) и занял там четвертое место.


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