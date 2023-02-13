В Турции спустя 160 часов после землетрясения вытащили из-под завалов живого человека

Спустя 6 суток после землетрясения спасатели МЧС России, Беларуси и Кыргызстана спасли мужчину, сообщает Zakon.kz.

"На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Беларуси и Кыргызстана спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения", – сказали в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что более 4 часов длилась операция по извлечению мужчины из-под завалов.

"Работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций", – добавили в ведомстве.

До этого агентство Anadolu сообщало, что в турецком Газиантепе спасена женщина, которая 163 часа находилась под завалами. 62-летняя Назифе Йылмаз была вызволена из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы. Пострадавшая госпитализирована.

Как сообщали ранее, число жертв в 10 провинциях Турции достигло 29 605 человек, эвакуированы из зоны бедствий 147 934 человека. Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.