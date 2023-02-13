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Проводы зимы: когда в этом году начнется Масленица

Проводы зимы: когда в этом году начнется Масленица Фото: pixabay
Народный праздник проводов зимы и встречи весны - Масленица начнется 20 февраля. Блины можно будет печь всю неделю, включая воскресенье, 26 февраля, сообщает Zakon.kz

Праздник Масленицы пришел из языческой культуры и изначально был связан с днём весеннего равноденствия - народ провожал зиму и встречал весну. 

Блины пекли в течение всей Масленицы - в честь славянского бога Солнца Ярила, а в конце празднования сжигали чучело - Мару, которая символизировала смерть и рождение природы. 

Каждый день Масленицы, как пишет Unian.net имеет свое название и значение.

Понедельник - встреча Масленицы

В первый день Масленицы дома делали уборку и пекли первые блины. Ими обязательно угощали нищих и малоимущих, или оставляли блины рядом с домом - на помин усопших родственников. В первый день можно было ходить в гости или принимать гостей, а еще в понедельник устанавливали Масленичное чучело.

Вторник - Заигрыши

В этот день происходили смотрины - родители спешили сосватать детей до начала поста. Кто хотел, мог сам поискать свою половинку без помощи родителей - например, на гуляньях или в гостях.

Среда - Тещины блины

В третий день недели зять должен идти в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошедший год. И чем дружелюбнее будет теща в этот день - тем счастливее будет жизнь молодых супругов.

Четверг - Разгуляй, Широкая Масленица

Это день развлечений. Прекращалась уборка и все хозяйственные дела и начинались катания на санях, кулачные бои, прыжки через костер и другое веселье.

Пятница - Тещины вечерки

В этот день теща должна ехать с визитом к зятю. Но ехала она не одна, а с подругами и родственниками. Блины, конечно, зять не готовил - это делала его супруга - но весь вечер должен был всячески потакать теще и гостям.

Суббота - Золовкины посиделки

Замужние женщины приглашали в гости сестер мужа, угощали их блинами и вручали подарки. Также вместе гадали на будущее.

Воскресенье - Проводы 

Этот воскресенье еще называют Прощеным. В этот день заканчивали праздновать, просили друг у друга прощения за совершенные обиды и сами прощали обидчиков. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: "Прости меня", а в ответ слышали: "Бог тебя простит". Также в этот день поминали усопших и сжигали чучело Масленицы.

  • В первые три дня Масленицы нужно сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных и старых вещей - очистить дом.
  • Если к вам на Масленицу пришли незваные гости - это к счастью и радости.
  • Гадали на блинах на Масленицу: если первый блин получился тонким и кружевным - жизнь в этом году будет легкая, а если толстый и плотный - придется много трудиться.
  • Если у незамужней девушки получаются блинчики с ровными краями, то брак будет удачным, а если прилипают к сковороде - еще три года замужества не видать. 

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