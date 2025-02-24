Масленица: как проходят проводы зимы у православных

Сегодня, 24 февраля, православные казахстанцы начали отмечать Масленицу. Она продолжается неделю, завершаясь Прощеным воскресеньем. После верующие начинают соблюдать Великий пост. О том, какие есть традиции и как проводят этот праздник – в материале Zakon.kz.

Масленица – это яркий и самобытный восточнославянский праздник, отмечаемый за неделю до Великого поста. Начало праздничной недели всегда варьируется в зависимости от лунного календаря и даты празднования Пасхи. В 2025 году Пасха будет 20 апреля, а значит, что Масленица начнется 24 февраля и продлится до 2 марта.

В течение семи дней можно гулять, веселиться, наедаться блинами и примириться друг с другом, простить все обиды, которые накопились, готовясь к Великому посту.

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Масленица очень схожа с Наурызом, так как оба праздника отмечаются в дни весеннего солнцестояния, являясь символами прощания с зимой и приветствия весны. В Казахстане, несмотря на то, что Масленица праздник славянский, его с удовольствием отмечают представители разных этносов.

Масленичная неделя по дням

Масленичную неделю делят на две части. Период до среды называется Узкая Масленица. В эти дни следует заниматься делами по хозяйству. А с четверга наступит Широкая Масленица, с хлебосольными застольями и традиционными развлечениями.

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Конечно, главный символ недели – блины, напоминающие теплое Солнце – предвестник весны. Важной фигурой для славян был Ярило – бог солнца. Люди верили, что в преддверии весны он борется с морозами. И по одной из версий именно потому люди пекли блинчики – круглое угощение, по форме напоминающее центральный источник тепла и дневное светило для нашей планеты.

Каждый день Масленицы в народе назывался по-своему.

Понедельник – встреча. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости на блины. Первый блин отдавался малоимущим. В селах достраивали горки, качели и сооружали чучело Масленицы.

Вторник – заигрыши. Это день молодых людей. Именно тогда происходили смотрины невест. Молодежь каталась с горок, угощала друг друга блинами, а на веселых посиделках парни и девушки присматривали себе суженых, чтобы после поста сыграть свадьбу.

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Среда – лакомка. В этот день теща пекла зятю блины и звала его в гости.

Четверг – разгул. Наступала широкая Масленица, на ней прекращались все работы по хозяйству. В селах в тот день катались на лошадях, устраивали кулачные бои, штурмовали снежные городки, разводили костры и прыгали через них, пели колядки и начинали ходить друг к другу в гости, чтобы просить прощения за былые обиды.

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Пятница – тещины вечерки. Наставала пора тещи идти к зятю на блины. Считалось, что чем изобильнее будут угощения на столе, тем удачнее сложится год.

Суббота – золовкины посиделки. Название этого дня на Руси было связано со словом «золовка» – сестрой мужа, так как в субботу молодые жены приглашали в гости золовок и других родственниц со стороны супруга.

Воскресенье считался главным днем Масленицы, которую провожали на седьмые сутки. Назывался этот день Прощеное воскресенье. Родные и близкие просили друг у друга прощения за причиненные обиды, разрешали тем самым затянувшиеся конфликты и накопившиеся недомолвки. Так люди входили в пост с легким сердцем и чистой душой.

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Также православные поминали усопших, ходили на кладбище. Кульминацией было сжигание чучела. Предварительно его наряжали, обрисовывая даже лицо. Затем сжигали в центре площади, водя хороводы и исполняя хоровые песни. Так провожали Масленицу, ведь костры служили символом обновления и прощания с холодами.

Фото: flickr/Pro_Ice

Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы, возрождая после зимней спячки все живое.

В старину у каждой хозяйки в семье хранился собственный рецепт приготовления блинов, который потом передавался из поколения в поколение и держался в тайне. На данный момент в мире насчитывают около двух сотен различных рецептов приготовления этого блюда. Какие из них Zakon.kz посчитал самыми оригинальными – читайте в материале.