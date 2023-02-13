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В Астане достроят более 30 жилых комплексов

В Астане достроят более 30 жилых комплексов - долгостроев Фото: Instagram.com/jenis_qasymbek/
Аким Астаны Женис Касымбек поставил задачу ускорить темпы и завершить строительство еще более 30 ЖК, где свои квартиры годами ожидают тысячи семей-дольщиков, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram градоначальник рассказал об объезде объектов долевого строительства и заявил, что завершение долгостроев – одна из приоритетных задач акимата», – написал аким столицы..

"Продолжаю объезжать объекты долевого строительства. Встретился с дольщиками четырех многоквартирных жилых комплексов. Это ЖК "Мирный дом", "Туран Сыганак", "Территория комфорта-1» (2 очередь), "Хазар". Общее количество дольщиков составляет более 1200 семей. На объектах были разные истории: к примеру, ЖК "Мирный дом" был признан проблемным 10 лет назад, на момент передачи объекта в "Елорда құрылыс компаниясы" строительство было на нулевом уровне.

ЖК "Территория комфорта-1" (2 очередь) и вовсе был признан аварийным, блоки домов были снесены. Строительство также начиналось с нуля. Строительство первой очереди ЖК "Территория комфорта" было завершено, ключи переданы дольщикам. Сейчас ведутся работы по второй очереди", – отметил Касымбек.

Как сообщали ранее, акиматом была проделана большая системная работа по завершению строительства долгостроев. 

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