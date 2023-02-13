В Казахстане увеличили возраст для охотников

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов внесены изменения в Правила охоты, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что право на охоту имеют физические лица при условии:

достижения 21-летнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия. Ранее охота разрешалась с 18-летнего возраста;

достижения 14-тилетнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;

наличия удостоверения охотника;

получения разрешения на пользование животным миром.

При этом иностранцы могут охотиться на территории республики после заключенного договора на организацию охоты с субъектом охотничьего хозяйства, получения разрешения на пользование животным миром, путевки, а также заключения органов внутренних дел на ввоз на территорию РК и вывоз из РК огнестрельного охотничьего оружия и патронов к нему.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (10 февраля).