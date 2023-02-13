В Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож: ранены трое детей

13 февраля 2023 года в Петропавловске ученик девятого класса принес на занятие в школу топор и нож в сумке. Как сообщили в городском акимате, ранены трое детей, сообщает Zakon.kz.

В акимате уточнили, что инцидент произошел в 7:50 в средней школе №4 города.

"Ранил троих детей. Двое детей находятся в детской больнице (колотые раны головы и предплечья), третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту в настоящее время в средней школе №4 работает следственная группа.

В свою очередь прокуратура и Департамент полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что 13 февраля в средней школе №4 Петропавловска учащийся девятого класса нанес телесные повреждения троим учащимся указанной школы.

"В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании. Несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3 – ст. 99 ч. 2 п. 1, п. 14 УК РК (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете.

"Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба прокуратуры и ДП СКО

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