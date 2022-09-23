В Павлодаре 15 школьников госпитализированы после распыления перцового баллончика

Утром 23 сентября в средней школе Павлодара произошел инцидент: неизвестный распылил перцовый баллончик на втором этаже учебного заведения. 15 детей направлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника Управления ЧС Павлодара Тлекжан Галямов уточнил, что из школы были эвакуированы 672 учащихся.

В детскую областную больницу отвезли 15 детей. На месте ЧП находятся две кареты скорой помощи. Тлекжан Галямов

Также выяснением обстоятельств произошедшего занимаются прибывшие сотрудники полиции и Управления ЧС Павлодара.

21 апреля в школе № 28 Павлодара произошел крупный пожар. На его ликвидацию потребовалось более двух часов. В результате происшествия пострадала 47-летний педагог.