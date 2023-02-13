Цифровизация нефтегазовой отрасли: интервью с гендиректором Сериком Тыран

АО "Каспий нефть" – одна из ведущих казахстанских нефтедобывающих компаний, работающих в Каспийском регионе. Кроме того, компания с 1997 года занимаюется разработкой месторождения "Айранколь".

На прошедшем Digital Forum Almaty были награждены номинанты Tech Garden Awards 2022. АО "Каспий нефть" победило в номинации "Лучшее цифровое решение". Компанией была разработана и внедрена комплексная информационная система цифрового месторождения.

После награждения Zakon.kz поговорил с генеральным директором Сериком Тыран о реализованном решении АО "Каспий нефть" по цифровизации.





Фото: АО "Каспий нефть"

— Серик Базарбаевич, на Digital Forum Almaty было представлено множество компаний, которые представляют свои проекты. Какое цифровое решение реализовано в АО "Каспий нефть"?



— АО "Каспий нефть" разрабатывает месторождение Айранколь в Атырауской области. Реализован проект "Smart Field Айранколь" по полной автоматизации всех процессов, от скважины до уровня бэк-офиса и является одним из самых успешных в нефтяной отрасли страны.

— Расскажите какие новые технологии внедрены в компании?

— Для реализации нашего проекта были привлечены крупные международные вендоры, такие как Honeywell International и Schlumberger - на нижний и средний уровни, где производится интеграция и анализ данных. А также местные компании, привлеченные для построения ERP-системы - AppStream и IQ-Solutions.

На базе тщательного разработанного технического задания и постановки задач обществу удалось достичь достаточно хороших результатов. Главное достижение – это увеличение добычи нефти более чем на 10%. На старте проекта месторождение Айранколь уже находилось на стадии поздней разработки (Прим.ред. - завершающая стадия разработки месторождения отмечается заметным сокращением добычи, приводящим к потере рентабельности), но благодаря внедрению технологии "Smart Field" нам удалось не только удержать полку нефтедобычи, но и продлить ее еще на 6 лет. Далее падение добычи пойдет более планомерно чем предполагалось ранее. За счет переобработки и переинтерпретации данных сейсморазведки, после построения геолого-гидродинамической модели месторождения и реализации проекта "Smart Field" ресурсную базу месторождения Айранколь удалось увеличить на 4 млн тонн нефти, что составляет около 40% от первоначальных извлекаемых запасов.

Одновременно большие инвестиции были сделаны в модернизацию производственных объектов на месторождении. В результате их общая пропускная способность по жидкости выросла более чем в три раза: с 1,5 млн кубометров в год до 4,8 млн кубометров.





Фото: АО "Каспий нефть"

— В прошлом году АО "Каспий нефть" исполнилось 25 лет. Что помогало вам не только оставаться стабильными на рынке, но и не бояться инноваций?



— Компания получила контракт в 1997 году. Промышленная разработка нефтяных залежей началась в 2000-м. В первое время это были меловые залежи тяжелой нефти с незначительными запасами около 3-4 млн тонн. Но в дальнейшем на территории проводились геологоразведочные работы, которые помогли компании нарастить извлекаемые запасы до 10 млн тонн и увеличить добычу нефти до 800 тыс. тонн в год. Следующим этапом развития компании было связано с поиском новых технологии по удержанию уровня добычи, которым и явился проект "Smart Field". Проект начался в 2018 году с построения геолого-гидродинамических моделей залежи нефти и модернизации производственных объектов, об успешной реализации проекта мы уже говорили ранее.

Еще одним показателем стабильности компании является показатель уровня лифтинг–затрат на 1 баррель добытой нефти, который соизмерим с уровнем нефтедобывающих компаний Персидского залива.





Фото: АО "Каспий нефть"

— Насколько известно, АО "Каспий нефть" платит более 50% от всей выручки в бюджет страны в виде налоговых отчислений?



Дифференциация налогов происходит в зависимости от цены на нефть. Так в 2022г. налоговые платежи составили 105,8 млрд. тенге, при общей выручке в 192,5 млрд. тенге, что составило 55% от выручки или 116 тыс. тенге на одну тонну добытой нефти.

— Ваша компания одна из первых в Казахстане, которая полностью оцифровала свои месторождения. Тем самым вы можете смоделировать дальнейшие шаги нефтедобычи?

— Если говорить о долгом цикле, то мы имеем постоянно действующую геолого-гидродинамическую модель, которая позволяет нам правильно прогнозировать, правильно строить планы по разработке месторождений. Понятие правильно – это рационально, не нарушая законов и физику пласта, увеличить коэффициент извлечения нефти.

— Какие цели ставит перед собой АО "Каспий нефть" в перспективе?

— В прошлом году компания утвердила стратегию развития на ближайшие 10 лет, согласно которой будут прорабатываться возможности по расширению через приобретение новых активов и проведение геологоразведочных работ. Потому что тот опыт, который мы набрали и багаж знаний наших работников востребованы на рынке. Сейчас государство сняло мораторий на продажу участков, соответственно проводят аукционы. И мы активны в поиске новых участков для геологоразведки.

— По вашему мнению, какие критерии наиболее важны для бизнеса?

— Мы считаем, что для бизнеса главное быть эффективным, прозрачным и социально-ответственным.

— Спасибо за интервью! Желаем успехов вам и компании АО "Каспий нефть"!