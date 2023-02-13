Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 13 февраля 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,79 тенге, евро – 482,57 тенге, рубля – 6,19 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,2 тенге. Алматы

Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге.

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