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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 февраля

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 13 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,72 тенге, евро – 481,03 тенге, рубля – 4,9 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 451,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,97 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 448,7 тенге, продажи – 450,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 483,5 тенге, продажи – 486,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 4,99 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,97 тенге.

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