Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 13 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,72 тенге, евро – 481,03 тенге, рубля – 4,9 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 451,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,97 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 448,7 тенге, продажи – 450,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 483,5 тенге, продажи – 486,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 4,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,97 тенге. Читайте также Bitcoin подорожал до 50 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года Доллар продолжил дешеветь на торгах 12 февраля Лопнет ли пузырь американского фондового рынка и почему растет Индекс KASE – аналитики

Следите за новостями zakon.kz в: