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Мбаппе и Месси сыграют против "Баварии" в Лиге чемпионов

Футбол Игра ЛЧ Бавария Фото: Instagram/psg
Французский суперклуб "ПСЖ" сможет рассчитывать на возвращение в строй 14 февраля своих двух звездных футболистов – Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Они планируют помочь своему коллективу в матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщает Zakon.kz.

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По сведениям издания Le Parisien, Мбаппе и Месси сыграют 14 февраля в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Французский форвард, который ранее получил травму, уже накануне возобновил тренировки в общей группе парижской команды. В свою очередь аргентинец занимается по индивидуальной программе, но 13 февраля Лионель воссоединится со своими коллегами. 

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией" пройдет на знаменитом парижском стадионе "Парк де Пренс". Начало матча – 14 февраля в 23:00, а по казахстанскому времени – 15 февраля в 2:00. Встречу обслужит английский арбитр Оливер Майкл.   

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Куандык Шынасилов
ПСЖ Мбаппе Килиан Месси Лионель
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