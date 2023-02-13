Казахстанцы легализовали 25 тысяч иностранных авто

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала, сколько иностранных авто успели на сегодня, 13 февраля, легализовать казахстанцы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек напомнила, что легализация иностранных авто стартовала в Казахстане 23 января 2023 года.

"На сегодня уже 61 тыс. казахстанцам одобрена легализация их автомобилей. 25 тыс. автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки". Шугыла Турлыбек

Процедура легализации иностранных авто продлится до 1 июля этого года и распространяется на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

С пошаговой инструкцией можно ознакомиться в материале по ссылке.