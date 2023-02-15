Не только про деньги: инвестиции ОТЛК ЕРА в экологию, общество и спорт в Казахстане

АО "ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс" — один из крупнейших операторов, обеспечивающий транзит контейнерных поездов из Китая в Европу. Компания активно развивает программу корпоративной социальной ответственности в Казахстане: поддержку экологических проектов, развитие спорта и ЗОЖ.

Методология и принципы

Благотворительные затраты АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) в Казахстане увеличиваются пропорционально росту доходов, что позволяет планомерно наращивать объемы социальной помощи. Компания стремится к тому, чтобы реализация проектов способствовала достижению масштабных целей, а также длительному сохранению результатов.

В программу социальной ответственности вовлечены сотрудники и руководители всех подразделений, что дает возможность каждому сделать свой добровольный вклад. По всем акциям и проектам компания формирует прозрачную, детальную отчетность, а также анализирует результаты и совместно с акционерами планирует будущие программы проектов.

"На наш взгляд, любой успешный бизнес должен развивать подобные программы. Вопросы социальной ответственности в нашей корпоративной культуре не менее важны, чем достижение хороших производственных результатов. И мы благодарны нашим акционерам за поддержку и возможность реализации задуманного", – поясняет генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Экология

Леса

В 2022 году АО "ОТЛК ЕРА" помогло Всемирному фонду дикой природы и резервату "Иле-Балхаш" восстанавливать тугайный лес в Южном Прибалхашье. Эти оазисы речных долин пострадали от неблагоприятных погодных явлений — сильных ветров, засухи, пожаров и пыльных бурь, которые пагубно сказались на их состоянии в последние 100 лет. Тугаи – особенно важный природный элемент для Казахстана, т. к. выполняют функцию естественных водных регуляторов, способных аккумулировать воду и в случае засухи насыщать ей экосистему. Также тугайные леса — среда обитания многих животных, жизненно необходимая для них в засушливом климате Казахстана.

Фото: ОТЛК ЕРА

На средства, предоставленные АО "ОТЛК ЕРА", были приобретены 12 400 саженцев туранги, лоха и ивы. Саженцы высадили в подготовленную землю и защитили металлическими ограждениями для защиты от зайцев зимой. Такие конструкции долговечны и могут использовать много лет.

Фото: ОТЛК ЕРА

При восстановлении тугайных лесов также использовали т.н. "коконы" – устройства, которые позволяют круглогодично поливать саженцы, их заполняют водой, которая обеспечивает постоянное увлажнение почвы. Для восполнения запаса "коконы" собирают конденсат и атмосферные осадки, что сокращает частоту "дозаправок" до 1 раза в год.

Фото: ОТЛК ЕРА

Для экономии воды при регулярном поливе эксперты использовали гидрогель и систему капельного орошения, воздействующую непосредственно на корни растений. Емкость наполняется из озера Балхаш через специально проведенный двухкилометровый водопровод. Последний, к слову, обеспечивает жидкостью не только растения, но и поилки бухарских оленей, содержащихся в вольере передержки резервата "Иле-Балхаш".

"Лесовосстановление на этой территории является нашей приоритетной задачей. Ведь тугайные леса – одна из главных инвестиций в будущее: это и поддержка жизнедеятельности животных, и благополучие всей экосистемы в целом. В рамках данного проекта мы использовали различные подходы посадок и в будущем наиболее эффективные из них будут масштабированы. Мы с большим оптимизмом смотрим вперед, ведь при поддержке АО "ОТЛК ЕРА", WWF и резервата "Иле-Балхаш" посаженные саженцы через десятки лет превратятся в раскидистые мощные деревья", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

Олени В 2020 году организация финансово поддержала проект по возвращению тугайного оленя, редкого животного, обитающего в узкой полосе тугайных зарослей вдоль рек Центральной Азии. Несмотря на хорошую приспособленность зверя к выживанию в пустынных условиях, в конце ХХ века он находится на грани вымирания в связи с деятельностью человека и изменениями климата. Фото: ОТЛК ЕРА Первые проекты по спасению редкого вида стартовали в начале нулевых. Тогда начались работы по восстановлению популяции в долинах рек Зарафшан в Узбекистане и Сырдарья в Казахстане. Это позволило увеличить численность поголовья в Центральной Азии до 3500 особей.

Осенью 2020 года Институт зоологии РК подготовил биологическое обоснование проекта по переселению оленей. В соответствии с документом релокация приведет к улучшению качества жизни животных, а соответственно дальнейшему росту популяции. Переселение осуществили в феврале 2021-го при поддержке АО "ОТЛК ЕРА". Фото: ОТЛК ЕРА Оленей отправили из питомника в Туркестанском лесничестве в Баиркумское лесничество Сырдарьинского филиала Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка. Также для уменьшения случаев близкородственного скрещивания были приобретены олени из Карачингильского государственного охотничьего хозяйства. Часть привлеченных средств использовали для закупки пяти тонн ячменя для кормления животных.

Социальная помощь уязвимым категориям граждан Казахстана АО "ОТЛК ЕРА" поддерживает различные нуждающиеся и уязвимые категории граждан страны — как напрямую, так и через сотрудничество с постоянными партнерами — некоммерческими организациями и благотворительными фондами России, Беларуси и Казахстана. На регулярной основе оказывается помощь детям, нуждающимся в различных видах помощи (медицинской, социальной и др.), детским учреждениям, малоимущим и людям с ограниченными возможностями, а также оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Фото: ОТЛК ЕРА

В 2022 году на средства компании приобретались инвалидные коляски, медицинские корсеты, сертификаты на прохождение курсов реабилитации для 50 детей с особенностями развития. Для 1515 детей из многодетных малообеспеченных семей компания приобрела канцелярские товары для обучения. Поддержка ветеранов железнодорожной отрасли — традиционная для стран СНГ форма социальной ответственности. Компания спонсирует досуговые мероприятия.

Фото: ОТЛК ЕРА

В отопительный сезон при поддержке ОТЛК ЕРА благотворительные фонды Казахстана снабжают казахстанских пенсионеров и ветеранов углем, в праздники дарят продуктовые корзины. Параллельно в рамках программы поддержки была куплена офисная техника для региональных советов ветеранов.

Также при финансовой поддержке ОТЛК ЕРА был оснащен дизель-генераторной установкой медицинский поезд "Саламатты Қазақстан". Этот специализированный состав используется для оказания бесплатной медицинской помощи населению отдаленных районов страны. Фото: ОТЛК ЕРА В партнерстве с НКО и профсоюзами Казахстана компания реализовала множество благотворительных инициатив в рамках проекта "Счастливое детство": приобретение для развития детско-юношеского спорта в регионах республики спортивного инвентаря, строительство мини-футбольных полей и универсальных детских площадок;

приобретение подарков для участников конкурса детского рисунка "Балауса болашақ" для детей работников АО "НК "ҚТЖ";

поддержка акции "Соберем детей в школу" для многодетных семей работников железнодорожной отрасли;

организация спортивного мероприятия "Папа, мама, я – спортивная семья", посвященного празднованию 25-летия АО "НК "ҚТЖ" и 30-летия "Казахстанского отраслевого профсоюза работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта";

организация турнира по мини-футболу среди детей работников АО "НК "ҚТЖ" и "Казахстанского отраслевого профсоюза работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта". Фото: ОТЛК ЕРА Развитие спорта С 2017 года ОТЛК ЕРА учрежден ежегодный юношеский турнир UTLC Cup. Цель мероприятия — способствовать объединению молодых спортсменов всего евразийского континента, создать конкурентное комьюнити юниоров для получения соревновательного опыта. Фото: ОТЛК ЕРА Для участия в турнирах проекта компания приглашает команды с мировым именем из всех стран мира, такие как "Барселона"(Испания), "Локомотив" и ЦСКА (Москва, Россия), "Интер" (Милан, Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лион" (Лион, Франция), "Динамо"(Минск, Беларусь), БАТЭ(Борисов, Беларусь) и т.д. Фото: ОТЛК ЕРА Многие участники первого турнира, которым в то время было 14 лет, сегодня состоявшиеся звезды профессионального футбола.

В 2019 году масштаб проекта вырос и включил не только футбольные, но и хоккейные соревнования: в Астане провели UTLC Ice Cup 2019. Кубок собрал лучших молодых хоккеистов пяти стран Евразийского региона под слоганом Young Eurasian Stars. Фото: ОТЛК ЕРА Портфель спортивных проектов ОТЛК ЕРА обещает пополняться новыми направлениями на фоне успеха ранее учрежденных. Фото: ОТЛК ЕРА Планы на 2023 В перспективе компания планирует придерживаться прежней методологии и принципов, не ограничивая свою благотворительную деятельность определенными категориями благополучателей.

В целом, портфель социально значимых некоммерческих проектов ОТЛК ЕРА планирует расширяться в соответствии с общественными запросами и вызовами времени. Компания ориентирована на долгосрочные проекты, требующие регулярных инвестиций, что, в свою очередь, определяет впечатляющие результаты. ОТЛК ЕРА ярко демонстрирует, что бизнес может существовать не только для извлечения прибыли, но и для того, чтобы улучшать окружающую среду, помогать детям и пожилым людям, спасать исчезающие виды животных и создавать базу для будущих высоких спортивных достижений.



Акционерное общество "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" – совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ, создано в начале апреля 2018 года в результате реорганизации АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" и является правопреемником АО "ОТЛК" в части операционной деятельности. По итогам работы в новом качестве АО "ОТЛК ЕРА" закрепило свой статус ведущего оператора транзитных контейнерных грузов на колее 1520 мм, подтвердив эффективность партнерства как подхода к бизнесу и успешное протекание интеграционных процессов на территории государств- членов ЕАЭС.