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Токаев указал на важность подготовки госорганов к весеннему половодью

Президенту доложили о работе по противопаводковым мероприятиям Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову. Президенту предоставили информацию о гидрометеорологической ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

Министр Зульфия Сулейменова рассказала Касым-Жомарту Токаеву о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период, сообщает пресс-служба Акорды

В этих целях министерство в ближайшее время запланировало выездные проверки в Абайскую и Восточно-Казахстанской области.

"Всего на территории республики насчитывается 1806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации".пресс-служба Акорды

Президент заслушал отчет об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. На сегодняшний день министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства для реализации задач, поставленных Главой государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью. Он также отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца текущего года.

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Зульфия Сулейменова Токаев Касым-Жомарт
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