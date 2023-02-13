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В посольстве Турции прослезились от пожертвования маленькой астанчанки

спасатели в Турции Фото: МЧС РК
Маленькая астанчанка пожертвовала ровесникам, пострадавшим от землетрясения в Турции, свои детские накопления. Сделанная ее руками копилка растрогала все посольство Турецкой Республики в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Тем временем денежные сборы от граждан Казахстана в помощь братскому народу уже превысили миллион долларов. А волонтеры едва успевают принимать и отправлять пострадавшим в Турции и Сирии вещи, которые приносят им казахстанцы. В связи с этим посол Турции сделал обращение к нашим согражданам, сообщает КТК.

Волонтерские пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений работают по всей стране. Одно из отделений начало собирать вещи от неравнодушных граждан уже на следующий день после того, как стало известно о трагедии. Волонтерская сеть отправила в Турцию около 5 тонн гуманитарной помощи. Очередная партия уже формируется. Ее передадут пострадавшим жителям Сирии. 

Здесь принимают и поношенную одежду, но в хорошем состоянии. Всё, что приносят, волонтеры тщательно сортируют. И говорят, что справиться с таким потоком пожертвований очень непросто.

Тем временем в посольстве Турции едва успевают находить слова благодарности. Кроме вещей, казахстанцы жертвуют и деньги.

В общей сложности наши сограждане перечислили уже больше миллиона долларов. Даже дети понимают, насколько важен вклад каждого. Это трогательное пожертвование сегодня заставило прослезиться едва ли не каждого сотрудника турецкого диппредставительства в Астане.

"С первых дней мы ощущаем, что казахстанцы, братский народ, поддерживают нас. Эту копилку нам принесла совсем маленькая девочка. Сказала, что хочет отдать свои деньги детям в Турции. Мы уверены, что у детей с такими чистыми намерениями будет светлое будущее".советник посла Турции по коммуникациям Махмут Шевкет Байрам

В то же время в местах стихийного бедствия катастрофически не хватает мобильных генераторов электроэнергии, палаток, спальных мешков и обогревателей. Казахстанские волонтеры отреагировали на этот запрос достаточно быстро – и первые партии наиболее необходимых вещей и оборудования уже передали нуждающимся.

"Вчера только в посольство отдали 28 абсолютно новых генераторов. Палатки, одеяла сейчас активно начали нести. Мы сейчас приостановили сбор вещей. Уже собранные вещи мы передадим для граждан в Сирию".региональный менеджер республиканского фронт-офиса волонтеров Дархан Султан

В Сирию уже отправили три авиаборта гуманитарной помощи от Казахстана. Утром должен улететь четвертый. И это только то, что от лица каждого из нас выделило государство. Параллельно сборы и поставку вещей первой необходимости организуют волонтерские сети. 

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