Власти Турции арестовали 10 подрядчиков разрушенных землетрясением домов

Прокуратура Аданы взяла под стражу 62 лиц, связанных с компаниями-застройщиками, власти Шанлыурфы задержали 11 человек, власти Малатьи объявили в розыск 31 человека, сообщает Zakon.kz.

Турецкая полиция арестовала около десяти подрядчиков компаний-застройщиков домов, которые обрушились в результате землетрясений. Один из них выдавал себя за пострадавшего и скрывался в пятизвездном отеле в Анталье, сообщает ТАСС.

Омер Джихан был взят под стражу в курортном городке Манавгат, где с родственниками зарегистрировался как пострадавший во время землетрясений. Он был подрядчиком на строительстве жилого комплекса "Куле апартман" в провинции Хатай, который был полностью разрушен во время стихийного бедствия. Его коллега Мустафа Эрдоган Кечеджиоглу был арестован в Анкаре. Полиция сочла, что он может бежать из страны. Дом, который построила его компания, также был разрушен.

В Стамбуле арестовали еще пять лиц, в том числе руководителей подрядных организаций. В аэропорту города был задержан Явуз Каракуш, который с супругой пытался вылететь в Грузию. "Было построено 44 дома, четыре разрушились. Все строилось по нормам", - утверждал он на допросе.

Прокуратура Аданы санкционировала взятие под стражу 62 лиц, связанных с компаниями-застройщиками. Арестован глава подрядной компании, который находился на территории Турецкой республики Северного Кипра. Власти Шанлыурфы задержали 11 лиц в связи с гибелью 33 человек под завалами жилого дома. Власти Малатьи объявили в розыск 31 человека.

В результате землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли 31 643 человека, пострадали 80 278. В зонах стихийного бедствия продолжаются спасательные работы и разбираются завалы. Температура воздуха ночью опускается до минусовых значений.