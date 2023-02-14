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Названы пять трав и цветов, которые помогут вам быстрее заснуть

травы, помогающие заснуть Фото: pixabay
Даже при сильном утомлении может быть тяжело заснуть в конце дня. Эксперт по сну Рози Осмун перечислила пять натуральных средств, благодаря которым вы быстрее заснете, сообщает Zakon.kz.

Недосып зачастую возникает из-за стресса, беспокойства, активного образа жизни. Стресс оказывает влияние на выработку серотонина. Вот какие пять добавок помогают это исправить, сообщает Daily Express.

Лаванда

Она помогает лучше спать благодаря седативным, успокаивающим и антидепрессивным свойствам. Это доказывают и научные исследования.

Ромашка

Она известна своим расслабляющим эффектом. Также ромашка облегчает бессонницу, уменьшает беспокойство, успокаивает нервы.

Валериана

Это растение действует по принципу лекарств против тревожности. Благодаря этому валериана способствует глубокому сну.

Страстоцвет

В нем содержатся флавоноиды, которые снимают стресс и улучшают сон.

Ашваганда

Ученые обнаружили, что это растение улучшает латентность наступления сна и качество отдыха. Приобрести ашваганду можно в виде капсул.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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