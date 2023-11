Врач назвал продукты, которые помогут быстрее заснуть

Доктор Кеннет Райт-младший перечислил продукты, которые помогают заснуть быстрее, сообщает Zakon.kz.

Доктор Кеннет Райт-младший , исследователь сна из Университета Колорадо, также предупреждает, что сокращение количества часов сна в течение недели и сочетание этого с достаточным сном только на выходных или игрой в " догонялки " в выходные дни не принесут результатов, пишет портал Eat This, Not That.

По словам врача, лучше всего спать спать одинаковое количество часов каждый день. А улучшить сон помогут 8 продуктов, которые он перечислил.

Терпкая вишня

Мелатонин, гормон, вырабатываемый из серотонина и связанный с регуляцией циркадных ритмов, естественным образом содержится в небольшом наборе продуктов. Одним из таких продуктов является терпкая вишня . Исследование , изучающее влияние терпкой вишни, показало, что участники почувствовали увеличение времени пребывания в постели, общего времени сна и эффективности сна при использовании концентрата терпкого вишневого сока.

Киви

Киви, или китайский крыжовник, известен своей нежной кожицей и кислым вкусом, но следует также отметить его потенциальное влияние на сон. В одном исследовании взрослые, сообщившие о нарушениях сна, обнаружили улучшение засыпания, его продолжительности и эффективности после четырех недель регулярного употребления киви.

Арахис

Триптофан, аминокислота, действующая как предшественник нейромедиатора серотонина, связана с циклом сна-бодрствования. Триптофан содержится в таких продуктах, как арахис, индейка, молоко и яйца. В обзоре Nutrition Research говорится, что продукты, влияющие на наличие триптофана, могут быть наиболее полезными для хорошего сна.

Лосось

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в морепродуктах, таких как лосось, обычно известны своей связью со здоровьем сердца и когнитивным здоровьем , однако это питательное вещество также может играть роль в сне. Потребление жирной рыбы, такой как лосось, оказывает положительное влияние на регуляцию сна, а диета с низким содержанием жирных кислот омега-3 может ухудшить ночной сон из-за нарушения наших внутренних ежедневных часов.

Грибы

Немногие продукты естественным образом содержат витамин D, но грибы, обработанные ультрафиолетовым светом, содержат примерно 46% дневной нормы витамина D на ½ стакана. Прочтите информацию о пищевой ценности или свяжитесь с производителем любого грибного продукта, который вы покупаете, чтобы подтвердить наличие витамина D. Дефицит витамина D связан с более высоким риском нарушений сна, включая плохое качество сна, короткую продолжительность сна и дневную сонливость.

Йогурт

Альфа-лактальбумин, белок, содержащийся в сыворотке молочных продуктов, таких как йогурт, может уменьшить утреннюю сонливость и улучшить концентрацию внимания на следующее утро после приема. Меньшее потребление кальция (кальций содержится в молочных йогуртах) связано с более трудным засыпанием и более невосстанавливающим сном.

Семена тыквы



Продукты с высоким содержанием магния, такие как тыквенные семечки, могут помочь нам спать дольше и чувствовать себя более отдохнувшими. Исследования выявили связь между низким потреблением магния и очень коротким сном (менее пяти часов в сутки), а также сонливостью в дневное время.

Помидоры

Хотя содержание мелатонина в помидорах может варьироваться в зависимости от сезона, года и вида, считается, что помидоры положительно влияют на сон из-за их естественного уровня мелатонина. Восьминедельное исследование женщин в постменопаузе с плохим сном показало, что общий показатель качества сна женщин был выше в группе, которая ела 250 граммов томатов-бифштексов за два часа до сна, чем в группе, не употреблявшей томаты.

