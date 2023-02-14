Сколько казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 14 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки КВИ заболели 49 человек. Днем ранее было 47.
Фото: Telegram/DenMinPR
На 14 февраля лечение от COVID-19 продолжают получать 1605 человек (–1 437+ и 168 КВИ-). Из них в стационарах находятся 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1465.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – шесть пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента;
- на аппарате ИВЛ – два пациента.
По данным Министерства здравоохранения Казахстана на 13 февраля 2023 года, за прошедшие сутки в стране были зафиксированы 47 новых случаев коронавирусной инфекции.
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