Сколько казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 14 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки КВИ заболели 49 человек. Днем ранее было 47.

Фото: Telegram/DenMinPR

На 14 февраля лечение от COVID-19 продолжают получать 1605 человек (–1 437+ и 168 КВИ-). Из них в стационарах находятся 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1465.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – шесть пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента;

на аппарате ИВЛ – два пациента.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана на 13 февраля 2023 года, за прошедшие сутки в стране были зафиксированы 47 новых случаев коронавирусной инфекции.

