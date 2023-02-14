Каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет

Аналитики подсчитали, что на дорогах Казахстана каждый второй автомобиль старше 20 лет. Кроме того, старше 10 лет и вовсе 7 из 10 автомобилей в республике, сообщает Zakon.kz.

По данным отчета Energyprom.kz, за 2022 год количество легковых автомобилей по стране увеличилось на 2,9%, составив на начало 2023 года 3,91 млн единиц.

"Из них количество легковых автомобилей старше 10 лет достигло уже 2,76 млн — сразу на 14,7% больше, чем на начало 2022 года. Доля легковых автомобилей старше 10 лет за год выросла с 63,4% до 70,6%", — сказано в сообщении.

Более того, 5 из 10 легковых авто и вовсе старше 20 лет — это почти 2 млн авто. Машин возрастом от 10 до 20 лет в стране насчитывается 816 тыс.

Треть всех легковых автомобилей возрастом более 10 лет в приходится лишь на три региона:

Алматинскую область (406,6 тыс. ед.);

Алматы (310,6 тыс. ед.);

Восточно-Казахстанскую область (211,8 тыс. ед.).

При этом самая большая доля автомобилей старше 10 лет в региональном автопарке зафиксирована в Жамбылской (86,7%), Жетысуской (85,9%) и Алматинской (84,1%) областях.



В то же время есть два региона, где нет такого засилья "автохлама", как в среднем по РК — Атырауская область и Астана, где на долю машин старше 10 лет приходится менее половины автопарка: 45,5% и 48,1% соответственно.

Тем временем если говорить про совсем "старичков" старше 20 лет, почти половина таких легковых автомобилей приходится на пятерку регионов:

Алматинскую область (317,8 тыс. ед.). Алматы (177,2 тыс. ед.). Карагандинскую область(157,3 тыс. ед.). Восточно-Казахстанскую область (154,9 тыс. ед.). Жамбылскую область (145 тыс. ед.).

Стоит отметить, что в ныне уже не существующей Южно-Казахстанской области все еще зарегистрированы 103,2 тыс. легковых автомобилей старше 20 лет.

У 115,9 тыс. легковых автомобилей возрастом более 20 лет вообще не указан регион.

Напомним, что до 1 июля 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

С пошаговой инструкцией можно ознакомиться в материале по ссылке.