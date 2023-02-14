В Казахстане месячная динамика инфляции продолжает превышать среднегодовые значения

В Казахстане месячная динамика инфляции постепенно стабилизируется в январе, при этом оставаясь на уровне, значительно превышающем среднегодовые значения, передает Zakon.kz.

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на заседании правительства РК сообщил, что в Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта 2022 года (3,7%) постепенно стабилизируется до 1,1% в январе, при этом оставаясь на уровне, значительно превышающем среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция в январе текущего года достигла 20,7%.

"Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,7%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 20,2% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спросом на них. Инфляция платных услуг достигла 14,2%. Инфляция продолжает расти на фоне перестройки логистических цепочек, высоких инфляционных ожиданий, фискальной поддержки спроса и увеличения кредитования. Сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях". Берик Шолпанкулов

Ранее Нацбанк отчитывался об уровне инфляции за 2022 год. По словам главы финрегулятора Галымжана Пирматова, инфляция в Казахстане ускорилась в прошлом году из-за геополитического шока.