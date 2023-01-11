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Уровень инфляции по итогам 2022 года озвучили в Нацбанке РК

Казахстан инфляция год итоги Фото: Zakon.kz
На заседании правительства председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов рассказал об уровне инфляции за 2022 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы финрегулятора, инфляция в Казахстане ускорилась в прошлом году из-за геополитического шока.

"Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,2% в декабре 2022 года, она все еще значительно превышает среднегодовые значения – 0,7% в декабре за последние 5 лет. В годовом выражении инфляция достигла 20,3%". Галымжан Пирматов

Он добавил, что наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%. Наблюдалось сезонное удорожание плодоовощной продукции.

"Непродовольственная инфляция также ускорилась до 19,4%. Продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на автомобили в результате выхода из расчета высокой базы 2021 года и ГСМ в условиях административного регулирования цен". Галымжан Пирматов

В декабре 2022 года инфляция платных услуг сохранилась на уровне 14,1%. Замедлился рост стоимости аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%.

Глава Нацбанка добавил, что на фоне неопределенности геополитической обстановки, сохраняющихся высоких цен на продовольствие, а также высоких инфляционных ожиданий населения 5 декабря 2022 года Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75%. На его взгляд, меры денежно-кредитной политики, принятые в 2022 году, будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе.

Ранее Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз на 2023 год для Казахстана, России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Аналитики банка ожидают рост ВВП Казахстана на 4,2% и инфляцию в 7,8%.

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