В Дохе на корт выбежала кошка, а в Роттердаме — человек в костюме панды

На профессиональных теннисных турнирах WTA и ATP, которые в эти дни проходят в Катаре и Голландии, произошли смешные ситуации. Если на кортах Дохи прогулялась кошка, то на харде Роттердама пробежал фанат в одеянии панды, сообщает Zakon.kz.

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Прогулка кошки состоялась в матче турнира WTA 500 Доха между Каролиной Муховой и Мартиной Тревисан. Это не первый случай, когда животные посещают игры звезд мирового тенниса. В предыдущих годах кошки выбегали на площадки на разных турнирах под эгидой ATP и WTA.





Другой случай произошел в Нидерландах. Во время финальной игры квалификации ATP 500 Роттердам между Кентеном Алисом и Грегуаром Баррере на теннисный корт выбежал человек в костюме панды.







28-летнего француза Баррере рассмешила данная выходка фаната, что он выложил видео в Stories с надписью: "Мое секретное оружие против Кентена". Но перед этим Грегуар обыграл своего соперника - 6:7(4), 7:6(3), 7:6(1) и пробился в основную сетку престижного турнира.

А уже на старте основы "квалифайер" Баррере победил известного бельгийца Давида Гоффена.