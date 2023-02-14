Шесть онлайн-казино заблокировали на территории Казахстана

Прокуратурой Алматинской области выявлена и пресечена деятельность 12 интернет-казино, сообщает Zakon.kz.

Доступ к этим онлайн-казино (istory, legzo.casino, izzicasino, roxcasino, jet.casino, sol100.casino, fresh.casino, marvelousplay, superboss, caadrs, go24-cllub, kaea) был на всей территории страны.

"Несмотря на законодательный запрет деятельности электронных и интернет-казино на территории республики, сайты в онлайн режиме незаконно организовали проведение азартных игр". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Аналогичным способом приняты меры к блокировке других незаконных интернет сайтов.

В частности занимающихся незаконной рекламой и пропагандой наркотических средств, порнографических материалов, изготовлением поддельных чеков платежных систем, пропагандой суицидов и объявлений об устройстве на работу "наркокурьерами". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Также в прокуратуре обратились к неравнодушным гражданам.

По вопросам обнаружения противоправных интернет-ссылок просим обращаться по следующим номерам телефонов: Для звонков: 8-778-200-20-43; Whatsapp, Telegram: 8-708-505-50-22.



8 февраля сообщалось о том, что Генпрокуратура заблокировала доступ на Youtube-канал лжепроповедника.