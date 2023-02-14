Президент выступил перед курсантами Академии гражданской защиты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Академию гражданской защиты имени М.Габдуллина 14 февраля, сообщает Zakon.kz.

Обеспечение благополучия и безопасности граждан – священный долг и важнейший приоритет. Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются, в первую очередь, на спасателей-профессионалов, сказал Токаев.

"Служба гражданской защиты – очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение", - сказал президент.

Академия – единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны.

В народе не зря говорят: "Беда всегда приходит нежданно". Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели", - отметил глава государства.

14 февраля Токаев прилетел в Акмолинскую область.



